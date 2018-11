Aarschot -

Het beste café van Vlaams-Brabant ligt dit jaar in Langdorp, een deelgemeente van Aarschot. Het beste café van Vlaams-Brabant is ook niet zomaar een café, het is een mix tussen een Vlaamse volkskroeg en een Irish pub, en je kan er zelfs een locker huren waarin je je persoonlijke fles whisky kan bewaren, veilig voor andere dorstige stamgasten.