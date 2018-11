Vrouw vraagt 1,2 miljoen euro schadevergoeding van ex die haar met zes kogels probeerde te doden

Herk-de-Stad - Een vrouw die op 7 oktober 2014 in Herk-de-Stad slachtoffer was van een moordpoging door haar ex, vraagt ongeveer 1,2 miljoen euro schadevergoeding. De vrouw zit in een rolstoel en kampt met ondraaglijke zenuwpijnen. Soms verplaatst ze zich met een rollator.

In november 2016 werd Serdar T. door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot 8 jaar cel voor het vuren van zes kogels naar zijn ex. De burgerlijke afhandeling zit nog bij de correctionele rechtbank in Hasselt. Serdar T., die momenteel zijn straf uitzit, woonde de zitting bij. In eerste aanleg had hij 12 jaar cel gekregen.

Zeer moeizame echtscheiding

Op vraag van het slachtoffer was die straf in hoger beroep gereduceerd. De vrouw wilde immers dat de twee kinderen hun papa nog zouden zien. De moordpoging was de uitloper van een zeer moeizame echtscheiding. Op een avond ging Serdar T., die de relatiebreuk niet kon verkroppen, aanbellen bij zijn ex. Toen zij de deur opende, vuurde hij zes kogels af. Drie kwamen in haar benen terecht en drie kogels in haar bovenlichaam. De vrouw overleefde de moordaanslag, maar is zwaar getekend voor het leven. De kinderen lagen op dat moment te slapen in de wagen van de vader.

“Er komt een thuisverpleegster over de vloer die haar moet helpen aankleden, verzorgen en medicatie geven. Ze heeft nog een lange revalidatie voor de boeg om de coördinatie van haar spieren te verbeteren. Viermaal per week gaat ze naar de kinesist. Ze kampt met een laag zelfbeeld. De kinderen zelf krijgen psychologische bijstand,” vertelde haar advocaat Steve Geerdens.

Haar ex heeft intussen een aantal keer 25 euro op een derdenrekening gestort. De kinderen gaan hem af en toe in de gevangenis bezoeken. Het slachtoffer zal bij het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden moeten aankloppen en daar kan ze aanspraak maken op maximaal 128.000 euro schadevergoeding.

De verdediging betwistte de schadeclaim op enkele punten. De rechtbank velt op 4 januari een tussenvonnis.