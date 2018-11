Vanhaezebrouck wil met Anderlecht topmatch winnen: “Door comedy capers hebben we perceptie tegen”

Anderlecht kijkt zondag (18u) competitieleider Genk in de ogen. Paars-wit moet zorgen dat de kloof met de Limburgse koploper niet groter wordt. Hein Vanhaezebrouck beseft dat het tijd wordt om een topmatch te winnen, maar de coach beseft ook waar het schoentje wringt: “Als je een videocompilatie zou maken van al onze tegengoals, dan kun je die plaatsen in de categorie comedy capers...”

“Tijd om een topmatch te winnen”

Anderlecht kon dit jaar alleen nog maar toppers tegen Standard en Gent winnen.

“RC Genk is nog van een ander kaliber”, stelde Hein Vanhaezebrouck. “En het wordt tijd dat we ook eens zo’n topmatch winnen. Ik vind trouwens niet dat Genk momenteel in een mindere periode zit. Oké, de resultaten vallen een beetje tegen maar ze spelen nog uitstekend voetbal. Zo verloren ze van Cercle, maar ze hadden wel 20 kansen. Het gevaar bij hen komt echt van overal. Ik geen trainer die alleen naar de resultaten kijkt. Dat Genk nu wat minder punten sprokkelt is puur toeval.”

Als Anderlecht vorige week gewonnen had van STVV was de confrontatie met Genk er nu eentje om de leidersplaats. “Ik blijf het ongelofelijk spijtig vinden dat we niet hebben gewonnen op Sint-Truiden. We speelden daar met een jonge ploeg, maar de zege zat er zeker in en dan waren wij de grote winnaar van het weekend geweest. Nu moeten we ervoor zorgen dat we bij concurrenten als Club en Antwerp blijven.”

“Onze tegengoals zijn comedy capers”

De reden dat RSCA verloor was dat het weer domme doelpunten weggaf. Tegen RC Genk ontmoeten ze de ploeg met de beste aanval in ons land. “Goh ja. Tot voor STVV hadden wij de tweede of derde beste verdediging van het land. Dat heb ik nergens gelezen, maar dan slikken we er vier op Staaien en plots staat in elke krant dat Anderlecht de zwakste defensie van de top zes heeft. Zo kunnen jullie bezig blijven, hé”, aldus Vanhaezebrouck.

“Het is natuurlijk ook de perceptie. Als je een videocompilatie zou maken van al onze tegengoals, dan kun je die plaatsen in de categorie comedy capers. Sommige waren echt niet te geloven en zo ontstaat natuurlijk de indruk dat wij achteraan niet solide zijn. Terwijl we in het spel eigenlijk nog goed ons mannetje staan en relatief weinig kansen weggeven, maar dan is er altijd wel een individuele fout.”

“Het mag niet te snel gaan”

Sommige supporters roepen dan ook op om alle blunderende anciens te vervangen door eigen jeugd. Vanhaezebrouck zuchtte eens: “Dat kunnen we doen. Maar misschien eindigen we dan pas zevende en dan branden ze hier het stadion af. De resultaten zijn ook belangrijk. We gaan jongeren brengen als ze daar klaar voor zijn, maar het mag ook niet te snel gaan.”

“Ik heb Trossard van Genk wel al eens als voorbeeld gepakt, hé. Die is uitgegroeid tot één van de beste spelers van onze competitie terwijl hij vroeger ook niet alles speelde. Honkvast zijn, geduldig zijn: dat loont. Diegene die na één optreden bij de A-kern al dromen van een transfer komen vaak van een kale reis terug. En zo kan ik er wel veel noemen.”

LEES OOK. Vanhaezebrouck over commotie rond zijn verdediger: “Ik krijg de indruk dat Vranjes nu helemaal gefileerd wordt”