Zes leden motorbende Blue Angels opgepakt na afrekening met ex-lid

Brussel - Zes leden van de motorbende Blue Angels die op 8 september betrokken zouden geweest zijn bij de afrekening met een ex-lid in Ternat, zijn eerder deze week opgepakt. Eén verdachte werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten, de vijf anderen werden in verdenking gesteld en vrijgelaten onder voorwaarden.

De afrekening vond op 8 september kort voor 21.00 uur plaats in Ternat, op het kruispunt van de Ternatstraat met het Kapelleveld. Verschillende getuigen hoorden toen geroep en tumult en toen ze poolshoogte gingen nemen, zagen ze een man omringd door een zestal personen. De getuigen verwittigden de politie, waarop de zes aanvallers ervandoor gingen. Het 33-jarige slachtoffer werd met meswonden in de buik en de rug overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Het parket Halle-Vilvoorde startte een gerechtelijk onderzoek en dat leidde eerder deze week tot verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant. Bij de huiszoekingen trof de FGP Halle-Vilvoorde tal van explosieven, verboden wapens en vuurwapens aan, alsook verdovende middelen. Verschillende personen werden opgepakt en het parket liet zes van hen, allemaal leden van de motorclub Blue Angels, donderdag voorleiden bij de onderzoeksrechter. Eén verdachte werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten, de vijf anderen werden in verdenking gesteld en vrijgelaten onder voorwaarden.

