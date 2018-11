Basile Boli zal Trofee Raymond Goethals uitreiken, als eerbetoon aan zijn ex-coach

Basile Boli zal maandag de Trofee Raymond Goethals 2018 overhandigen aan Marc Brys (STVV), Philippe Clement (KRC Genk) of Ivan Leko (Club Brugge). Dat zijn de drie genomineerden voor de award.

De voormalige Franse international (45 caps) speelde onder Raymond Goethals bij Marseille. In 1993 maakte de ex-verdediger tegen AC Milan het enige doelpunt in de finale van de allereerste editie van de Champions League. Tot op vandaag is Goethals de enige Belgische trainer die erin geslaagd is het kampioenenbal te winnen.

De band tussen Boli en Goethals is altijd innig gebleven. Na het overlijden van ‘De Tovenaar’ in december 2004 mocht Boli zijn doodskist dragen in de Basiliek van Koekelberg.

De jury bekroont met de Trofee Raymond Goethals de Belgische trainer (of coach met dubbele nationaliteit zoals Leko) die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid.

De onderscheiding wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt. De jury is samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld. Eric Gerets (toenmalig bondscoach van Marokko) was de eerste laureaat. Daarna wonnen Peter Maes (Lokeren), Francky Dury (Zulte Waregem), Marc Wilmots (Rode Duivels), Hein Vanhaezebrouck (AA Gent), Michel Preud’homme (Club Brugge) en Felice Mazzu (Charleroi).

De prijs wordt op maandag 3 december uitgereikt in het stadion van RWDM.