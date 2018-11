Heiligschennis? ‘Blade Runner’ wordt animatiereeks

Fans van het science-fictionmeesterwerk ‘Blade Runner’ zullen er niet warm van worden, maar de saga, die vorig jaar een vervolg kreeg met ‘Blade Runner 2049’, gaat een nieuwe toekomst tegemoet als dertiendelige animatiereeks. De reeks onder de titel ‘Blade Runner-Black Lotus’ zal zich afspelen in het jaar 2032, zo meldde donderdag het vakblad Hollywood Reporter. De oorspronkelijke film uit 1982 van Ridley Scott speelde zich af in het Los Angeles van 2019, de sequel, zoals de titel al laat vermoeden, in 2049.