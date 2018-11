Twee Belgen in best elf Champions League, één oude bekende in dat van de Europa League

De vijfde Europese voetbalweek van het seizoen zit er alweer op. Club Brugge pakte een knap punt in de Champions League, Standard stuntte tegen Sevilla, terwijl Genk een voorsprong uit handen gaf en Anderlecht troosteloos gelijkspeelde. Geen enkele speler van een Belgische club haalde de teams van de week, wel twee Rode Duivels en een oude bekende.

In de Champions League werd er gekozen voor Thibaut Courtois in doel en Dries Mertens in de aanval naast Robert Lewandowski (Bayern) en Maxwel Cornet (Lyon). Courtois hield de nul voor Real Madrid in een 0-2-overwinning tegen AS Roma. Mertens scoorde twee keer voor Napoli en is nu de Belg met de meeste goals in het kampioenenbal.

In de Europa League spijtig genoeg geen plek voor een speler van Standard. Wel voor Abdoulay Diaby. De ex-speler van Club Brugge scoorde twee keer voor Sporting Lissabon dat met 1-6 won van Qarabag.