Protest ‘gele hesjes’ loopt fout: “Relschoppers waren vooral uit op confrontatie met de politie”

Brussel - Het is oorlog geweest in Brussel. De betoging van de gele hesjes is uitgedraaid op een regelrechte veldslag met de politie. Met heel veel schade als gevolg. Politiewagens in brand gestoken, verkeerslichten gesneuveld, een winkel geplunderd. “De relschoppers waren uit op een confrontatie met de politie”, klinkt het.

Het kat-en-muisspelletje tussen politie en betogers duurde tot in de vooravond. Groepjes bekogelden de ordediensten met stenen en ijzeren staven die ze op bouwwerven verzamelden. De politie antwoordde met het waterkanon en met traangas.

Omdat de toestand helemaal uit de hand dreigde te lopen, werd zelfs versterking ingeroepen van de mobiele eenheid van de politie van Antwerpen.

De schade is enorm. Minstens twee voertuigen van de spoorwegpolitie zijn in brand gestoken. Ook een warenhuis van Carrefour is geplunderd door gemaskerde manifestanten. Verkeerslichten zijn letterlijk uit de grond getrokken.

“Alles was nochtans rustig begonnen. De meeste betogers kwamen met de trein naar Brussel. Maar in de loop van de middag sloeg de sfeer om en begonnen amokmakers zich onder de manifestanten te mengen. Dit was hetzelfde als wat we deze week gezien hebben in de buurt van Feluy, bij de betoging aan de opslagplaatsen van brandstoffen. Groepjes amokmakers die enkel uit waren op een confrontatie met de politie. Ook nu waren er veel manifestanten uit de regio La Louvière en Charleroi”, zegt een bron bij de politie ons.

De zwaarste veldslag werd geleverd op het kruispunt van de Wetstraat met de Brusselse ring. Betogers stopten hun rugzakken vol stenen waarmee ze de politie bekogelden. Daarop voerde de politie charges uit en vielen rake klappen.

“Mars op de politie”

Zoals vaak bij dit soort betogingen schuiven amokmakers de schuld voor de rellen in de schoenen van de politie. Maar Ilse Van de keere van de Brusselse politie zegt dat de manifestanten de politie bekogelden met allerlei projectielen, onder meer stenen. “Dat motiveerde de beslissing om charges uit te voeren, om de deelnemers uiteen te drijven. Daarna veroorzaakte een projectiel brand in een politievoertuig. De politie zette daarop traangas in. “

Een bron bij de politie zegt dat de politie niet had gerekend op zo een veldslag. “De veiligheidszones waren goed afgezet en er waren voldoende manschappen die klaarstonden. Maar dit geweld, daar had niemand op gerekend. We zijn werkelijk bekogeld met alles wat ze vast kregen. Dit was vooral een mars op de politie”, klinkt het.

Wie er nu nog is wordt opgepakt

Vlak voor de start van de avondspits zei burgemeester Philippe Close (PS) van Brussel dat iedereen die nog bleef manifesteren, meteen werd opgepakt.

Close bevestigde ook dat meerdere tientallen betogers werden gearresteerd. Volgens de burgemeester begon de toestand uit de hand te lopen toen de manifestanten met voorwerpen begonnen te gooien. De politie, die kalm bleef en de situatie onder controle had, heeft geantwoord met het waterkanon, voegde hij eraan toe.

De burgemeester wees er nog op dat de betoging eerst was aangekondigd en daarna werd geannuleerd. Uiteindelijk werd er geen toestemming gevraagd om te manifesteren. De betoging werd gedoogd, zolang ze in alle kalmte zou verlopen, aldus nog Close.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) had het over “onbegrijpelijk geweld tegenover politiemensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de samenleving te beschermen. Pure schande.”

Krediet kwijt bij de bevolking

Verschillende aanhangers van de gele hesjes-beweging willen afstand nemen van de gewelddadigheden die plaatsvonden in het centrum van Brussel tijdens de betoging. Ze beseffen dat die hun beweging schade berokkent. Wel vinden ze het nodig om op straat te komen, want het signaal van de regering blijft uit.

“We zijn een legitieme beweging die recht heeft om op straat te komen, maar je moet weten dat 80 tot 90 procent van de betogers zich hier tegen afzet. Zij zijn pacifistisch. Dit doet daar volledig afbreuk aan en brengt onze beweging in diskrediet. We verliezen al het krediet bij de mensen waar we onze eisen aan willen laten horen. In geen enkel geval hebben we nood aan geweld”, stelt gele hesjes-aanhanger Eric Lehert, afkomstig uit Marche-en-Famenne. Het protest liep uit de hand toen de betogers verzamelden aan de Lambermont. Daar kwam het tot een eerste optstootje met de politie en werd het waterkanon ingezet. Daarna liep het uit de hand.

“Dit is niet de beweging van de gele hesjes. Wij willen niet deelnemen aan dergelijke gewelddadigheden. We weten niet waar deze mensen vandaan komen. Het is zoals bij een voetbalwedstrijd, dan weet je ook niet waar die hooligans plots vandaan komen”, stelt Lehert.

Verkeerschaos

Als gevolg van de acties van de gele hesjes in Brussel verliep het verkeer vrijdag aan het begin van de avondspits zeer moeilijk, zegt de Brussels politie.

“De problemen situeerde zich in de Brusselse vijfhoek, met name op de kleine ring en de traditionele omleidingswegen in de Europese wijk, en rond het Meiserplein en Reyers”, zegt Inge Paemen van Mobiel Brussel.

Drie betogers van hun vrijheid beroofd

Vrijdagavond maakte het Brusselse parket de balans op van een woelige dag in Brussel.

“Op dit moment kunnen we de gerechtelijke arrestatie van 3 personen bevestigen”, zegt procureur Ine Van Wymersch. “n het begin van de namiddag werd één persoon die verdacht wordt van het dragen van een wapen, van zijn vrijheid beroofd. Een tweede persoon wordt verdacht van het opzettelijk toebrengen van vernielingen. Ook hij is van zijn vrijheid beroofd. Hij wordt op dit moment verhoord door de politiediensten. Een derde manifestant werd aangetroffen werd in het bezit van verdovende middelen.”

“Er werd ook nog een dossier opgesteld voor opzettelijke brandstichting. Er werden twee voertuigen van de politie in brand gestoken. Het onderzoek is volop lopende om de verdachten te identificeren”, zegt parketmagistraat Denis Goeman.

Zeventig betogers die administratief zijn opgepakt, zullen in de loop van de avond worden vrijgelaten.

Rond 17.30 uur bevestigde de Brusselse burgemeester Close dat de rust was weergekeerd in Brussel. Het puin ruimen en de schade herstellen zal nog geruime tijd in beslag nemen.