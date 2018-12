Bijna 2.000 jongeren minder om technische vacatures in te vullen

Waar er in 2007 nog 9.820 Limburgse leerlingen in het TSO en BSO les volgden in zogenaamde ‘harde’ richtingen rond wetenschap en techniek, waren dat er in 2017 nog maar 8.046. Hoewel er sowieso een algemene daling is van het aantal Limburgse studenten, is deze vermindering procentueel veel groter. En dus neemt het probleem om de openstaande jobs in te vullen dramatische vormen aan. De werkgevers worden stilaan wanhopig. Een 50-tal van hen heeft er niets beter op gevonden dan een groot spandoek op te hangen waarmee ze hopen jongeren naar STEM-richtingen te lokken.

“Wij bouwen mee aan het technisch talent van morgen”, zo staat er op de grote spandoeken die de werkgevers eerder deze week hebben opgehangen. Het past in een grotere campagne die Confederatie Bouw Limburg en Voka Limburg opzetten om technisch talent, via technische studierichtingen, te laten doorstromen naar technische jobs. Met een arbeidsmarkt die oververhit is, wordt de plaat waar de werkgevers hun druppeltjes op laten vallen, wel erg heet.

“Inderdaad, maar alle beetjes kunnen helpen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “Jong talent naar onze STEM-opleidingen loodsen, is nu eenmaal een gedeelde verantwoordelijkheid. De overheid, de scholen, ouders, leerlingen zelf én de bedrijven moeten allemaal trachten om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daar vaart iedereen wel bij.”

Match

Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg, vult aan: “Om het tekort aan arbeidskrachten weg te werken, is er een mentaliteitsswitch nodig in het onderwijs. Duaal leren moet daarbij de prioriteit zijn, maar dat onderwijsstelsel raakt heel moeilijk ingeburgerd in ons land. Deze campagne draagt een steentje bij om daar verandering in te brengen.”

Johann Leten beaamt dat. “Wij zijn blij dat de Arbeidsdeal van de federale regering wordt uitgevoerd, hoewel we hier en daar op onze honger blijven zitten. Ondertussen kunnen we niet blijven stilzitten en toekijken. We moeten als werkgevers ook zelf onze handen vuil maken om de match tussen onderwijs en werkveld succesvol te maken. Deze spandoeken zijn daar slechts één voorbeeld van.”

