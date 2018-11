Belg Mustapha Awad veroordeeld door Israëlische rechtbank tot jaar cel

Brussel - Een rechtbank in Israël heeft de Belgische artiest Mustapha Awad veroordeeld tot twaalf maanden cel. Awad, die ook bekend staat als mensenrechtenverdediger, wordt ervan beschuldigd lid te zijn van een “illegale” organisatie. Dat melden Comité Free Mustapha en zijn advocate Joke Callewaert.

Awad, een Belgische burger van Palestijnse afkomst, wordt sinds juli vastgehouden in Israël. Volgens het Comité Free Mustapha en zijn advocate veroordeelde een rechtbank in Israël hem woensdag tot twaalf jaar cel “op basis van bekentenissen bekomen onder omstandigheden die onder de categorie martelingen kunnen ondergebracht worden”. “In werkelijkheid gaat het om een leeg dossier, over feiten waarvoor hij in België niet kan veroordeeld worden”, zegt Callewaert.

Mustapha wordt ervan beschuldigd lid te zijn van een “illegale” organisatie. “Israël beschouwt elke organisatie die zich verzet tegen de bezetting en apartheid als illegaal”, zegt zijn advocate. “De Israëlische rechtbank spreekt erover dat hij een ‘training’ zou hebben gevolgd. De feiten wijzen erop dat hij een computercursus heeft gevolgd over de beveiliging van gegevens. Een cursus die door gelijk welke organisatie georganiseerd kan worden. Daarnaast zou hij verantwoordelijk zijn voor ‘financieringen’. De feiten wijzen op een humanitaire actie.”

Het Comité Free Mustapha stelt dat de detentie van Mustapha “fundamenteel onrechtvaardig en onaanvaardbaar” is. De organisatie ijvert verder voor zijn onmiddellijke vrijlating en voor het einde van de officiële Belgische stilte rond deze zaak.

Buitenlandse Zaken in Brussel kon het nieuws van zijn veroordeling niet bevestigen. “Het gaat om een consulair geval. We volgen de zaak op en verlenen bijstand waar nodig”, aldus de woordvoerder van Reynders.