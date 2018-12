Ook oudere werknemers welkom als onderhoudstechnicus in telecom

Telecom, IT en netwerken zijn bij uitstek sectoren waarin jonge mensen aan de slag gaan? Die stelling gaat lang niet altijd op, zo bewijst bijvoorbeeld Dirk Van Dorpe. Op zijn vierenzestigste is hij nog altijd aan de slag als onderhoudstechnicus. “Ik ben nog nooit een dag tegen mijn zin gaan werken.”

Zo wil het cliché het: vijftigplussers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt omdat ze te duur zijn, niet flexibel willen werken en het lastig hebben om de nieuwste technologieën onder de knie te krijgen. Bedrijven houden zich dus liefst ver weg van deze groep, laat staan dat ze zestigplussers in dienst willen houden.

Dirk Van Dorpe (64) is alvast het levende bewijs dat niet alle clichés kloppen. Hij is werkzaam bij Unit-T, nabij Mechelen. Als onderhoudstechnieker houdt hij zich bezig met de herstellingen aan het Telenet-netwerk dat doorheen heel Vlaanderen loopt. “Ik doe herstellingen aan het netwerk, maar ben ook bezig met het afregelen van de apparatuur”, vertelt hij. “Van de nodes bijvoorbeeld, die het Telenet-signaal vanop straat verder naar de mensen thuis stuurt. Ongeveer 90 procent van mijn tijd ben ik buiten aan het werk. In de zomer is dat een geweldig voordeel. In de winter is het soms wat minder prettig (lacht).”

Professioneel parcours

Dirk heeft er ook al een heel professioneel parcours opzitten. “Ik doe hetzelfde werk al sinds 1973, maar voor vijf verschillende firma’s”, zegt hij. “Ik ben begonnen bij Faboca waar ik nog het netwerk heb helpen aanleggen, door kabels te bevestigen aan de gevels van de huizen. Faboca is dan later door Fabricom overgenomen. Daarna is Intercom verantwoordelijk geworden voor het netwerk. Een tijd later heeft Telenet de kabel overgenomen en sinds dit jaar werk ik voor Unit-T, een onderaannemer van Telenet.”

Dirk is zeker niet de enige “oudere” werknemer in dit bedrijf. Van de 749 mensen die bij Unit-T aan de slag zijn, zijn er 121 ouder dan vijftig. Dirk is één van de vijf werknemers ouder dan zestig. “Er zijn collega’s die ik al tientallen jaren ken”, zegt hij. “Maar geen enkele heeft er hetzelfde traject als ik opzitten. Wat dat betreft, ben ik uniek “ (lacht).

Streep eronder

Aanvankelijk was Dirk zinnens om op zijn zestigste een streep te trekken onder zijn loopbaan. Toen het echter zo ver was, voelde hij zich veel te jong om de hele dag niets doen. “Ik heb dan besloten om er nog een paar jaar bij te doen, maar ik heb me toen wel stevig moeten herpakken”, zegt hij. “Ik ben terug gaan studeren om weer helemaal up to date te zijn met de nieuwste technologieën. Dat moet ook, deze branche verandert zo snel. We zijn nu bijvoorbeeld nieuwe nodes aan het installeren die tot 1Ghz gaan, je moet dan toch goed weten waar je mee bezig bent.”

Bijkomende opleidingen zijn de laatste jaren trouwens een centraal gegeven geworden in zijn job, zegt Dirk. “Ik zal nu niet zeggen dat we elke week in opleiding zitten, maar toch maandelijks. Als je bijvoorbeeld wachtdienst hebt, dan sta je er ’s avonds helemaal alleen voor. Dan kan je niet aan een collega gaan vragen hoe je een bepaald probleem moet oplossen.”

