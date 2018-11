Mee in één minuut: Gent heeft een nieuwe burgemeester, protest loopt uit de hand en vrouw verliest oog door lens

Na wekenlang onderhandelen is er eindelijk een doorbraak in Gent: Mathias De Clercq (Open VLD) wordt de komende zes jaar de burgemeester van de stad. Hij zal Daniël Termont (SP.A) opvolgen. Het stadsbestuur zal bestaan uit Open VLD, het kartel SP.A-Groen en CD&V.

Het protest van 'gele hesjes' vandaag in Brussel is uit de hand gelopen . Relschoppers gooiden met stenen, combi's werden in brand gestoken en verkeerslichten werden losgerukt. De ordediensten moesten waterkanonnen inzetten. In totaal kwamen er zo'n 500 betogers samen. De manifestatie veroorzaakte ook heel wat verkeershinder.

Het is een krot met dicht­getimmerde ramen, maar Brusselse jongeren zijn ervan overtuigd dat een leegstaande doktersvilla in Dilbeek de “grot van Ali Baba” is: een woning waar volgens hardnekkige geruchten veel geld te rapen zou zijn. In één week tijd heeft de politie meer dan dertig jongeren opgepakt die probeerden in te breken . Ook afgelopen nacht was dat weer het geval. Toen zouden het er zelfs 50 geweest zijn.

De bussen van De Lijn vertrekken vanaf deze ochtend opnieuw vanaf het Brusselse Noordstation . De vervoersmaatschappij wilde er eerder niet meer stoppen omwille van de onveiligheid en het gebrek aan netheid. Intussen zijn afspraken gemaakt om dat te verhelpen. Maar "er is nog veel afval, een urinegeur en amper politie."

Een vrouw uit Essen heeft een oog verloren door een parasiet in kraanwater . Wellicht zat de parasiet in het water van een douche die ze nam terwijl ze haar contactlenzen in had. Een oogspecialiste van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waarschuwt voor het risico van leidingwater voor dragers van contactlenzen.

De online kledingwinkel Zalando zal zijn pakjes niet langer altijd gratis bij de klanten thuis leveren. Voorlopig is de maatregel enkel van toepassing in Italië, “maar we kunnen niet uitsluiten dat die ook elders wordt doorgevoerd”.