Datatechniekers: ‘Duizenden kilometers databekabeling’

Er zijn nog altijd technische jobs die je vooral on the spot leert. In de telecomsector zijn naast profielen als telecomingenieurs ook datatechniekers druk bevraagd. Technisch inzicht en van aanpakken weten, levert je een mooie beroepskeuze op. Bij Davo Communications op de Gentse Loop wordt data cabling dé groeimotor.

Er zit dus nog rek op de druk beviste telecommarkt? “Het is vooral een complexe markt”, nuanceert CEO Kenneth Remue, zelf ooit telefoonsysteemtechnicus bij Siemens. “We hebben er tien jaar ervaring in opgebouwd en we bedienen vandaag een duizendtal klanten, vooral voor kmo’s en de zorgsector. Dankzij onze divisie data cabling - van optische vezel tot koper - kunnen we meedingen voor de grotere installaties waar vaak honderden kilometers bekabeling voor nodig zijn.”

“Omdat we ook de actieve apparatuur aanbieden, kunnen we als netwerkintegrator de complete netwerkinfrastructuur aanreiken, van kabel tot netwerkinfrastructuren, wifi en telefonie. Een one stop shop, zeg maar.”

Veel kabel

Dé telecomjob bestaat niet. Field Coordinator, telecomengineer, expert data & voice … “Bij de ICT-engineers is een bachelor informatica een typisch diploma”, zegt HR manager Suzan Maertens. “Voor 2019 verwachten we dat we nieuwe datatechniekers nodig zullen hebben voor heel wat bekabelingsprojecten op verschillende werven. Voor het netwerkgedeelte verwacht ik ook vacatures. Hoewel we ook interne rotatie niet uitsluiten. Een collega zette onlangs de stap van operationeel job naar een salesjob.”

Wim Van de Walle is hoofd van de Davo Cabling Solutions: hij weet dus wel iets over kilometers kabels leggen. “Hét prestigeproject was voor ons de bekabeling van de Ghelamco Arena. Laatst hebben we ook AXA Conscience in Brussel aangepakt: vierhonderd kilometer kabel. We werken hoofdzakelijk voor grote installateursbedrijven zoals Cegelec en Fabricom.”

Techevolutie

Wat waren de voorbije tien jaar de grote evoluties? “Voorlopig heeft de overgang van 4G naar 5G geen invloed op onze business, hoewel we graag verder willen in mobiele toepassingen” zegt de CEO Kenneth Remue. “In bekabeling was er de evolutie naar hogere snelheden, van Cat 5 naar 6 naar intussen 7”, pikt Wim Van de Walle in.

“De grote toekomstuitdaging is glasvezel. Alles wordt fiber to desk en ook wifi wordt nog belangrijker. Als datatechnieker moet je je hoofd erbij houden. Denk maar aan de juiste bundeling en structurering. Dat is complex. Maar je kan ook zonder veel bagage snel bijleren in deze job. Ik heb zelf een A2 diploma elektriciteit en werkte hiervoor in een aannemersbedrijf, eerst als werfleider en dan als projectmanager. Hier vond ik een boeiende, gevarieerde uitdaging met toekomst. Er staan grote projecten op stapel, ik denk dat we mogen rekenen op meer dan 1.000 kilometer bekabelingsopdrachten in 2019 in kantooromgevingen, publieke ruimtes en productieomgevingen”.

