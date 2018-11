Maker ‘Pano’-reportage over ‘Schild en Vrienden’ bekogeld met ei op Universiteit Hasselt

Diepenbeek - VRT-journalist Tim Verheyden werd woensdagavond bekogeld met een ei in de campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt. Een lid van de NSV Hasselt had het lef om een ei op het hoofd van de man stuk te slaan toen iemand een handtekening vroeg aan de journalist. De gewaagde actie kwam er naar aanleiding van zijn ophefmakende ‘Pano’-reportage over de extreemrechtse beweging ‘Schild en Vrienden’.

“Met de groetjes van het NSV’”, valt nog te horen op het filmpje dat door de Nationalistische Studentenvereniging op Facebook werd gedeeld. Verheyden was in Diepenbeek aanwezig voor VRT NWS Connect, waar hij één van de sprekers was. Toen de journalist een handtekening uitdeelde, sloeg de dader snel toe. “”Hij wist hem op originele wijze te bedanken voor zijn werk van de afgelopen maanden”, viel nog te lezen in het Facebook-bericht. Verheyden zelf wenste achteraf niet te reageren op het voorval.