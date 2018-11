Het (nog) onbekende toptalent: de Franse metronoom waar Pep Guardiola natte dromen van krijgt

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Houssem Aouar, de spelmaker van Olympique Lyon.

Voor de tweede keer dit seizoen raakte Manchester City niet voorbij Lyon in de Champions League. In het Etihad Stadium werd zeer verrassend met 1-2 verloren. Deze week kwamen de Citizens niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Van de vier Franse doelpunten nam Maxwell Cornet er drie voor zijn rekening, maar op het middenveld heerste Houssem Aouar naast dat andere toptalent, Tanguy N’Dombele.

Aouar werd pas eind juni 20 jaar, maar maakte al twee jaar geleden zijn debuut in het eerste elftal van ‘Les Gones’ en is sinds vorig seizoen een vaste waarde. Vorig seizoen was hij goed voor zes doelpunten en vijf assists in de Ligue 1. Dit seizoen scoorde hij al vijf keer in de competitie en zit Aouar aan drie assists in de Champions League.

Zelfs Pep Guardiola is onder de indruk van de Fransman, die geboren werd in Lyon zelf. “Ongelooflijk, die kerel”, zei de Catalaan na de wedstrijd van dinsdag. “Hij is altijd rustig met de bal aan zijn voeten en bezit excellente technische capaciteiten.” Hoewel N’Dombele de meer defensieve middenvelder is in Lyons middenveld, is Aouar gemiddeld goed voor 2,8 tackles per Europese match dit seizoen. Aouar is bovendien tweevoetig en kan op eender welke positie in het middenveld aan de bak.

Foto: Photo News

Transfer?

Het is dan ook geen wonder dat Manchester City een van de vele geïnteresseerde clubs is om Aouar weg te kopen bij Lyon, momenteel tweede in de Ligue 1 na het ongenaakbare PSG. Volgens Transfermarkt is Aouar momenteel 35 miljoen euro waard. Maar Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Barcelona, Bayern of Dortmund zullen waarschijnlijk een pak meer geld op tafel moeten leggen om de spelmaker met Zinédine Zidane en Andres Iniesta als voorbeelden in huis te halen.

“Het is altijd mijn droom geweest om voor Lyon te spelen”, liet de Fransman onlangs nog optekenen. “Al sinds mijn jeugd. Ondanks aanbiedingen van andere clubs (waaronder Liverpool) kwam mijn club altijd op de eerste plaats. Ik ben geboren in Lyon, ik groeide hier op en zag er mijn ouders succes hebben. Ik hoor de geruchten ook wel, ik heb oren hoor. En ogen ook. Maar dat maakt me niet uit. Het is leuk, maar ik laat me niet meeslepen. Ik heb nog alles te bewijzen bij Lyon dus ik blijf met beide voeten op de grond.”

Aouar wordt soms wel eens vergeleken met Eden Hazard omdat hij net als de Rode Duivel de capaciteiten heeft om langs zijn tegenstanders “te glijden”. Maar Aouar is waarschijnlijk meer een type zoals Philippe Coutinho door zijn mogelijkheden als middenvelder.