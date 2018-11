Adidas lanceert voor vier topclubs nieuwe shirts die technisch niet bestaan (maar dat hadden ze beter niet gedaan)

Technisch gezien bestaan de truitjes niet, maar Adidas heeft er nieuwe ontworpen voor topclubs Real Madrid, Juventus, Bayern München en Manchester United. Het gaat om ontwerpen die enkel door de spelers gedragen zullen worden in FIFA 19, maar die wél te koop zijn voor fans. Als die zich al willen wagen aan de opvallende ontwerpen. Dat van Real valt nog mee dankzij een sterrenhemel. Maar dat van United is er eentje met een geel-zwarte luipaardprint, dat van Juve met een bizarre roze schijn en dat van Bayern is oranje met rood. Pijnlijk soms voor de ogen...