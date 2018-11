Real Madrid wil toptalent wegkapen bij Manchester City, Guardiola reageert bitsig: “Mijn advies voor hem is simpel”

Nog een maand en dan opent de wintertransfermarkt officieel haar deuren. De strijd om versterkingen is nu echter al losgebarsten en dat levert soms frustraties op. Zelfs bij de immer kalme Pep Guardiola...

Alles draait om het contract van Brahim Diaz. Wie? Wel, Brahim Diaz. Dat is een van de grootste talenten uit de jeugd van Manchester City naast onder andere wonderkind Phil Foden. De amper 19-jarige Spanjaard speelt al sinds 2014 voor de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, en scoorde dit seizoen twee keer in de League Cup tegen Fulham (2-0-zege). Bij de beloften van City zit Diaz, die vooral als aanvallende middenvelder en rechtsbuiten speelt, aan elf goals en tien assists in 33 optredens.

Maar Diaz is ontevreden over zijn speeltijd onder Guardiola, die hem vorig seizoen vijf keer liet opdraven in de Premier League. Dit seizoen moet de Spanjaard nog zijn eerste competitieminuten spelen en dus kijkt die naar andere opties. Met Jadon Sancho als grote voorbeeld, het Engelse toptalent dat City afgelopen zomer verliet voor Borussia Dortmund en daar de panne van het dak speelt.

Diaz ziet het nog net iets groter. Volgens onder andere Goal en Marca staat de 19-jarige met een aflopend contract in Engeland dicht bij een transfer naar Real Madrid. De Koninklijke zou de tweevoetige speler al in januari naar Spanje willen halen. Of Real hem bij het eerste elftal wil en plant uit te lenen, is niet helemaal duidelijk. Diaz wilde door City afgelopen zomer niet uitgeleend worden.

Foto: EPA-EFE

Het advies van Pep

Dit alles gebeurt tot grote frustratie van Guardiola, die dat ook liet blijken deze week. “De zaak rond Brahim is simpel. Wij willen hem houden”, aldus de Catalaan. “We willen zijn contract met vier of zelfs vijf jaar verlengen. We doen echt alles om hem hier te houden, maar zijn lot ligt in zijn handen. Mijn advies is dat hij moet vertrekken als hij dat echt wil. Simpel toch?”

“Maar sinds hij hier aangekomen is, hebben we hem altijd beschermd. Zoals we ook deden met Jadon en met Phil Foden. Maar hij moet beslissen, niet meer of niet minder dan dat. Maar niemand kan zeggen dat we niet alles gedaan hebben om voor hen te zorgen. Zij en hun families. Op menselijk vlak en qua voetbal. Het is ongelooflijk wat de mensen van de academie doen voor die jongens. We kunnen niet harden pushen dan we nu al doen.”

“De markt is de markt”, aldus Guardiola. “Toen ik in Barcelona was, trok Cesc Fabregas naar Arsenal. Zo’n dingen gebeuren nu eenmaal. Wat wij kunnen doen, is spreken met de families. We liegen niet, we vertellen de waarheid over hij gecompliceerd bepaalde situaties zijn. Hoeveel 18 of 19-jarige voetballers spelen elk weekend bij een topclub. Eentje misschien, Kylian Mbappé. Maar ik vind geen andere.”

“David Silva, bijvoorbeeld, trok naar Eibar in de Spaanse tweede klasse toen hij jong was. We moeten dus met hen spreken over het proces. Wat kunnen we anders meer doen”, besloot Pep.