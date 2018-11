Japanners brengen bevroren vis terug tot leven

De video, gefilmd op een markt in Japan, begint als een man een levende vis in een bak met gemalen ijs legt. De bevroren vis wordt na enkele tijd uit het vat gehaald en ondergedompeld in warm water, waar die na enkele seconden begint te spartelen. Deze merkwaardige gebeurtenis is eigenlijk een vrij algemene methode om vis vers te houden in Japan. De vissen worden net genoeg bevroren om hun hartslag te vertragen, maar niet genoeg om ze te doden.

De vis in de video was waarschijnlijk niet volledig ingevroren maar slechts gedurende korte tijd in gemalen ijs bij een temperatuur van -2.10 °C achtergelaten. Vissen kunnen dit soort vrieskou overleven omdat ze ‘antivries’- eiwitten in hun bloed bevatten.