De Clercq en Watteeuw stellen nieuw stadsbestuur voor

Gent - Mathias De Clercq volgt Daniël Termont op als de volgende burgemeester van Gent. Dat hebben De Clercq en Filip Watteeuw vrijdag aangekondigd op een gezamenlijke persconferentie.

47 dagen heeft het geduurd, maar de Gentenaars weten eindelijk wie hun stad zal besturen de volgende zes jaar. Het wordt een brede coalitie van vier partijen, die samen 40 van de 53 zetels in de Gentse gemeenteraad bezetten.

De vier kopstukken kondigden hun coalitie vrijdagavond aan op een persconferentie in De Krook in Gent. Mieke Van Hecke (CD&V), Filip Watteeuw (Groen), Mathias De Clercq (Open VLD) en Rudy Coddens (SP.A) namen naast elkaar plaats en wisselden het woord af.

Hoofd koel houden

Filip Watteeuw kreeg eerst het woord. “We hebben een raamwerk uitgetekend om het verdere bestuursakkoord uit te werken. We gaan dat nu voorleggen aan onze leden, die het laatste woord hebben. We hebben vele uren samen doorgebracht. We hebben elkaar ook gevonden. De uitdagingen in Gent zijn groot, die willen wij aanpakken.”

Watteeuw feliciteerde De Clercq “nadrukkelijk” als nieuwe burgemeester van Gent. “Maar hij staat niet alleen, er staat een team rond hem dat ervoor wil gaan, met vier partijen.”

Mathias De Clercq dankte op zijn beurt Watteeuw voor een “constructieve” samenwerking. “We hebben het hoofd koel gehouden met een gezamenlijk project voor de Gentenaars. Op die veertien werven willen we samen werken, om Gent nog beter te maken. Gent is niet zomaar een stad, Gent is dé stad. Daar zijn we fier op.”

Circulatieplan

De vier partijen overliepen daarop veertien thema’s waarop ze willen inzetten de komende zes jaar. Zo staan er geen belastingsverhogingen gepland, worden ‘verkeersplannen’ opgemaakt voor de Gentse deelgemeenten en komt er een burgerbegroting, waarin burgers een deel van het budget kunnen verdelen.

Er wordt negentig miljoen euro vrijgemaakt om de oververhitte woningmarkt aan te pakken. Er zijn nieuwe praktijktesten voorzien, op de immomarkt. Aan het circulatieplan wordt niet geraakt, blijkt uit de nota. “Er moeten meer sociale woningen beschikbaar komen”, staat ook in de tekst. En de werking met brugfiguren in de Gentse scholen wordt “sterk uitgebreid”.

Voor de lokale politie zal er bekeken worden of er meer budget vrijgemaakt moet worden voor extra personeel. Het aantal evenementen in de binnenstad zal verminderd worden.

Schepenposten

Uit de nieuwe verdeling van de schepenposten blijkt dat de socialisten veel van hun macht verliezen in Gent. Dit zijn de bevoegdheden die ze verliezen: de burgemeester, wonen, stadsontwikkeling, ruimtelijke planning, wonen, personeel, sport, toerisme, werk en gelijke kansen. SP.A krijgt wel de post van financiën erbij.

De rode bevoegdheden verschuiven naar Groen en Open VLD. Groen houdt haar mandaten en krijgt deze ‘rode’ portefeuilles erbij: werk, stedenbouw, wonen, personeel, toerisme en een deel van het Gentse Feesten-beleid, dat ze zullen delen met de socialisten.

De liberalen halen naast de sjerp ook stadsontwikkeling, ruimtelijke planning, handel, cultuur en sport binnen, stuk voor stuk bevoegdheden die in handen waren van SP.A. De liberalen staan wel twee kleinere bevoegdheden af aan CD&V: burgerlijke stand en protocol.

De nieuwe post van voorzitter van de gemeenteraad wordt gedeeld: de eerste drie jaar voor Groen, de laatste drie jaar voor Open VLD.

Ambitieus bestuur

“We gaan voor een “ambitieus bestuur dat zichzelf in vraag durft te stellen en zich laat uitdagen”, zegt De Clercq. “We moeten als stad absoluut voorop lopen, maar ook achterom kijken om te zien of iedereen mee is. We gaan de Gentenaars daarom nog nauwer betrekken, met onder andere wijkbudgetten en stadsbrede debatten.”

Na de verkiezingen claimde ook Filip Watteeuw de burgemeesterssjerp, maar vrijdag gaat die definitief naar de 36-jarige liberaal. Watteeuw blijft wel schepen en de Groenen leveren vier schepenen, met een vijfde gedeeld ambt, dat ook Sp.a mag invullen. “We willen met Gent opnieuw stevige stappen vooruit zetten”, aldus Watteeuw. “Daarom investeren we volop in wonen en pakken we de uitdagingen op het gebied van stadsontwikkeling aan.”

De vier partijen zullen het akkoord voorleggen aan hun respectieve partijbesturen, die nog groen licht moeten geven. Als dat gebeurt, voeren in Gent slechts 14 gemeenteraadsleden van N-VA, PVDA en Vlaams Belang de komende zes jaar oppositie.