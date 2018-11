Na een zeiltocht nam Petra Van Kalmthout (56) uit Essen nietsvermoedend een douche. Dat ze haar lenzen nog droeg, leek haar niet meer dan een bijkomstigheid. Iets totaal onschuldigs. Maar na een lijdensweg van drie jaar is ze haar oog kwijt. Nu wil ze iedereen waarschuwen.

