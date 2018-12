Ronny Claes krijgt 26 jaar cel voor moord op ex

Leuven / Kortenaken - Ronny Claes moet 26 jaar de cel in. De assisenjury in Leuven heeft hem veroordeeld voor de moord op zijn ex Anne Collaer. Het lichaam van de 47-jarige vrouw werd begin februari 2017 gevonden achter een stapelbed in haar woning in Leuven. Haar 10-jarige zoontje deed de vreselijke ontdekking.

De jury had de 51-jarige buschauffeur uit Kortenaken eerder vrijdagavond schuldig bevonden aan moord op Anne Collaer. De jury had 4,5 uur nodig om de schuldvraag te beantwoorden. De voorlezing van het uitvoerige arrest en de motivering nam een kwartier in beslag. De gezworenen sloten zich aan bij de bevindingen van de wetsdokters.

“Anne Collaer stierf door scherpe geweldpleging met messteken in het hart, voorafgegaan door stompe impacten op het hoofd en het lichaam en samendrukkend geweld aan de hals. Die hebben tot ernstige bewustzijnsvermindering geleid.” Voorts hield de jury rekening met de vindplaats van het lijk en de verwijdering van de bloedsporen.

Intentie om te doden

Foto: BELGA

“De aard en het grote aantal verwondingen maken de intentie om te doden duidelijk. De messteken waren gericht op het hart en de longen en drongen met grote kracht binnen tot diep in het weefsel. De intentie blijkt ook uit het volgehouden opzet. De verschillende verwondingen werden toegebracht over een significante tijdsspanne. Het onderzoek maakte duidelijk dat ze het werk waren van Ronny Claes.”

De gezworenen lichtten erg gedetailleerd toe waarom ze de schuldvraag positief beantwoord hadden. “Het lichaam in de holle ruimte achter het bed was aan het gezicht onttrokken. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit het werk was van iemand die de woning en de constructie van het bed niet kende. Alleen Claes kon op de hoogte zijn: hij had het bed zelf gemonteerd. De dader had kracht nodig om het lichaam op te tillen en in de valse wand te laten rollen. Claes heeft een gespierd lichaam. Verbalisanten merkten daags na de feiten blessures op aan zijn beide handen. Hij mankte en had last van zijn hals, wat wijst op de inspanningen van een dag eerder.”

“Claes erkende in zijn gewijzigde verklaring dat hij op de dag van de feiten in de woning was geweest. Hij kon geen sluitende verklaring voorleggen voor zijn tijdsbesteding tussen het verlaten van de woning en aankomst in café Cuythoek. Zijn afspraak met de thuisbegeleiding bleek verzonnen.” De jury verwees naar zijn DNA-sporen die werden aangetroffen op het lichaam van Collaer en de kledingstukken waarmee het lichaam ingepakt en verplaatst werd. De seks die hij die ochtend nog zou gehad hebben met zijn ex verwees de jury naar het rijk der fabeltjes. De tussenkomst van andere daders werd uitgesloten.

Volgens de jury ging Claes te werk met een vooraf bedacht en gedetailleerd plan. “Dat blijkt uit de opeenvolging van verschillende technieken. Het begon met slagen en wurging en eindigde met de fatale messteken. De afwezigheid van afweerletsels bewijst de weerloosheid van het slachtoffer. Het mes was niet aanwezig op de eerste verdieping van de woning. Claes moet het wapen elders in het huis gehaald hebben of meegebracht hebben. De confrontatie met het doden van zijn gewezen vriendin leidde niet tot ontreddering. Het wijst op de koelbloedigheid waarmee Claes handelde.”