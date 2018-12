Journalist hardhandig opgepakt tijdens live-uitzending over protest in Brussel: “Laat me los!”

Brussel - De Franse journalist Rémy Buisine van online medium Brut werd tijdens zijn verslaggeving over de protesten in Brussel opgepakt. De man was een groep agenten aan het filmen toen iemand van het korps zich met de opname begon te moeien en hem beval om de uitzending te stoppen. Buisine weigerde, waarna het geduld bij de agent op raakte. Hij werd stevig tegen de grond gedrukt en vervolgens meegenomen naar het politiekantoor.

De sfeer was voordien al zeer grimmig in het centrum van Brussel. De manifestatie van de ‘gele hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen was intussen geëscaleerd tot rellen. Winkels, verkeerslichten en zelfs politiecombi’s moesten eraan geloven. Iets wat ook Buisine in de gaten kreeg, waardoor hij al snel een livestream op Facebook startte om de chaos in beeld te brengen.

De uitzending was al ruim een uur aan de gang toen hij geconfronteerd werd met de agent. “Stop met fimen!”, eiste de man. “Geef me uw identiteitskaart! Laatste keer!" Toen Buisine uiteindelijk zijn perskaart gaf en alsnog bleef discussiëren, liep de situatie uit de hand. De Fransman probeerde zich verbaal te verweren, maar dat had geen zin: “Laat me los! Ik ben journalist!”

Via Twitter liet Buisine achteraf weten dat hij na een halfuur werd vrijgelaten. “Alles gaat goed met me”, aldus de journalist. “Ik ben in goede gezondheid. Ik keer nu terug naar Parijs.”

