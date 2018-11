Tsunami-alarm na krachtige aardbeving in grootste stad van Alaska

Alaska is vrijdagavond (Belgische tijd) getroffen door een krachtige aardbeving. De autoriteiten kondigden daarop een tsunami-alarm af. Dat werd intussen weer afgeblazen.

De aardbeving vond plaats in het zuiden van de Amerikaanse staat en had een kracht tussen 6,7 en 7 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich op 12 kilometer ten noorden van de stad Anchorage. Achorage is met iets minder dan 300.000 inwoners de grootste stad van Alaska. Volgens mediaberichten werden gebouwen in de stad door de aardbeving krachtig dooreengeschud. Sommige ramen vlogen aan diggelen, en hier en daar viel de stroom uit.

Of er slachtoffers zijn en hoe groot de uiteindelijke schade is, is nog niet duidelijk. Wel konden er een tijdje geen vliegtuigen meer op de luchthaven van Anchorage landen omdat de controletoren moest ontruimd worden.