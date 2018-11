Verkrachter die 10-jarig meisje van hoge brug gooide krijgt levenslang

Zesentwintig jaar nadat hij een 10-jarig meisje ontvoerde, misbruikte en uiteindelijk van een brug gooide, is een 66-jarige Duitser tot levenslang veroordeeld. De zaak deed destijds veel stof opwaaien in Duitsland en de politie kreeg veel kritiek omdat ze de dader niet te pakken kregen.

In augustus 1991 verdween de toen 10-jarige Stephanie Drews spoorloos nabij Weimar, in de Duitse deelstaat Thüringen. Haar lichaam werd een paar dagen later onder een brug gevonden in Hermsdorf, zo 40 kilometer verderop. Het meisje bleek van de 53 meter hoge brug geduwd of gegooid. Uit een autopsie op haar lichaam bleek dat Stephanie ook verkracht was.

De politie slaagde er echter nooit in om de dader te pakken. Tot wanhoop en ergernis van haar familie. Tot de politie begin dit jaar een tip kreeg. Hans-Joachim G. werd verhoord en ging snel tot bekentenissen over. Hij dacht dat de zaak intussen verjaard was.

Hij gaf toe dat hij het meisje had meegelokt in het park waar ze aan het spelen was en dat hij haar verkrachtte.

Om alles te verdoezelen, had hij haar van de brug geduwd. Stephanie was op slag dood.

De beschuldigde had in verhoren door de politie bekend dat hij het meisje geduwd had, maar trok die verklaring tijdens het proces weer in. De rechtbank volgde zijn stelling dat hij het kind gewoon had afgezet aan de brug niet en dat het meisje zonder zijn toedoen de dood was ingesprongen.

Hans-Joachim raakte bij zijn arrestatie gewond. Hij verzette zich namelijk hevig, onder andere met een ijzeren staaf.

De politie gaat nu ook onderzoeken of de man ook nog achter andere kindermoorden zit. Zo wordt de moord op Jessica Kopsch mogelijk ook gelinkt aan de zestiger. Jessica verdween in 1998 in Berlijn, niet ver van waar Hans-Joachim woont. Net als Stephanie bleek Jessica voor haar dood verkracht.

De rechter was niet mals voor de dader. Hij kreeg levenslang.