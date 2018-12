Snelheden tot 208 km per uur, dit is de gevaarlijkste weg in Vlaanderen: “Ongelofelijk dat er nog geen doden vielen”

Meise / Merchtem - Een rechte weg tussen het centrum van Merchtem en dat van Wolvertem, in Vlaams-Brabant. Tussen die twee dorpskernen in mag je over een afstand van nog geen 4 kilometer 70 km/u. rijden. En toch worden hier om de haverklap duizelingwekkende snelheden gemeten. Record: 208 km/u. of 138 km/u. te snel. Welkom op de weg met de zwaarste snelheidsovertredingen in Vlaanderen.

De Merchtemsesteenweg heeft al langer de naam een ‘dodenweg’ te zijn omdat er zo snel wordt gereden. Het snelste van Vlaanderen zelfs voor een gewestweg. Omwonenden klagen er steen en been over en hebben vaak de grootste moeite om hun opritten veilig op- of af te rijden.

“En toch zijn hier vreemd genoeg nog geen dodelijke ongevallen gebeurd. Behalve dan die motorrijder drie jaar geleden. Maar dat had niets met overdreven snelheid te maken”, zegt korpschef Alain Meert van de lokale politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise).

Bij controles vorige week, bij regen en mist, was het weer prijs. Vijftig procent van de voertuigen reed te snel op de Merchtemsesteenweg waar tussen de dorpskernen van Wolvertem en Merchtem (maximum 50 km/u.) een snelheidsbeperking van 70 km/u. geldt. Naast een uitschieter van 205 km/u. reden er bij de recentste controle maar liefst 35 bestuurders meer dan 100 km/u.

Een buiten het centrum mag je 70 km/u. rijden Foto: rr

En die 205 km/u. was geen record, zegt de lokale politie. Op zondag 27 april werd een voertuig geflitst aan 207 km/u. Een maand eerder reed er zelfs eentje 208 km/u.

“Verschillende keren werden twee of drie voertuigen na elkaar geflitst. Alsof ze aan het racen waren”, klinkt het bij de politie.

“Het enige wat wij kunnen doen is zo veel mogelijk snelheidscontroles houden. En dat doen we ook. Op basis van onze vaststellingen weten we dat het vaak om chauffeurs gaat die een snelle wagen huren voor een dag of een weekend om er dan eens alles uit te halen wat erin zit. Voor weddingschappen of gewoon voor de kick. Als je eens echt snel wil rijden, wat uiteraard niet mag, zijn er plaatsen genoeg. Maar toch niet op een weg met twee baanvakken, met een paar zijstraten en een fietspad”, zegt hoofdcommissaris Meert nog.

Bij het politieparket Halle-Vilvoorde zijn ze alleszins niet mals voor de snelheidsduivels. Tientallen rijbewijzen werden al ingetrokken voor een maand of langer. Samen met zware boetes en het opnieuw afleggen van rijproeven.

“Maar dat schrikt sommigen blijkbaar allemaal niet af. Misschien moet er, we wensen het niemand toe uiteraard, eerst eens een zwaar ongeval gebeuren om hen wakker te schudden en te doen inzien dat was ze doen totaal onverantwoord en onaanvaardbaar is”, zegt korpschef Alain Meert nog.

De Merchtemsesteenweg is een gewestweg. De gemeenten Wolvertem (Meise) en Merchtem kunnen geen maatregelen nemen wegens geen bevoegdheid.

Bij het agentschap Wegen en Verkeer zegt Anton De Coster dat er plannen op tafel liggen om de Merchtemsesteenweg aan te pakken. Lees veiliger maken. “Tussen de Dorenstraat in Wolvertem en de Linthoutstraat in Merchtem wordt de weg heringericht. Daar is 5 miljoen euro voor voorzien. De aanbesteding is voor 2020 voorzien”, zegt De Coster.

“Door bijvoorbeeld een asverschuiving of versmallingen aan te brengen, zal het verkeer sowieso moeten vertragen. Nu is het een mooi geasfalteerde rechte weg. Ideaal om snel te rijden”, zegt de politie nog.