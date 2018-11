Van Lukaku tot Messi en Neymar: maar niemand weet waarom ze reclame maken voor dit mysterieuze project

“Er is iets speciaal op komst. Ik kan hier niet op wachten Gabriel Jesus en Benjamin Mendy”, stuurde Lukaku de wereld in via Twitter. Met een zwart-witte foto van hem met de twee spelers van Manchester City én Manchester United-legend Eric Cantona.

Something special is on the way. Can’t wait for this one @gabrieljesus33 @benmendy23 @OTRO #OTROIsCominghttps://t.co/W5spxRWC5P pic.twitter.com/ZlEs7eyFuQ