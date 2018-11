‘Ideale schoonzoon’ aangehouden voor moord

Gent / Aalst - De moord op Murielle Wauters (72) uit Erembodegem, bij Aalst, is opgelost. Haar schoonzoon die altijd voor haar in de weer was geweest, is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het lichaam van de 72-jarige vrouw werd donderdagnamiddag aangetroffen in de inkomhal van haar woning in de Leuvestraat in Erembodegem. Het overlijden werd als verdacht beschouwd en politie en parket kwamen ter plaatse. Er was een sporenonderzoek en de wetsgeneesheer heeft het lichaam onderzocht.

De schoonzoon van de vrouw werd opgepakten voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden. De feiten worden momenteel gekwalificeerd als moord, maar verder onderzoek moet nog uitmaken of de man de feiten heeft gepland.

Buurtbewoners kunnen maar moeilijk geloven dat hij de dader is. Murielle Wauters zei geen slecht woord over de dader die in haar ogen de ‘ideale schoonzoon’ was. Hij hield haar waar hij kon.

Getuigen hadden het donderdag wel over een stevige ruzie, die omstreeks 14 uur zou zijn los­gebarsten tussen ­Murielle Wauters en S.V. Dat gebeurde in het huis waar de vrouw al twintig jaar alleen woont.

(tg)