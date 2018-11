Koningin Paola voor het eerst weer te zien na beroerte, maar het is koning Albert die amper de kerk binnen raakt

Koningin Paola (81) woont samen met koning Albert een klassiek concert bij in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Het is haar eerste officiële activiteit voor het koningshuis in zes maanden. De eerste ook sinds ze eind september werd getroffen door een lichte beroerte. Maar niet zij ziet er frêle uit. Het is koning Albert II die felvermagerd moeite had om uit de auto te stappen en in de kerk te gaan zitten.

Het voormalige koningspaar gaat door een zware periode, zoveel is zeker. De revalidatie van Paola (81) na haar beroerte van twee maanden geleden, de rechtszaak tussen koning Albert II en zijn vermeende dochter Delphine Boël. Het laat zijn tekenen na bij de 84-jarige Albert II.

Maar in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen willen ze even genieten van wat klassieke muziek. Elk jaar doet de Stichting Koning Paola een traditioneel galaconcert in de imposante kerk, ten voordele van de integratie en vorming van kinderen.

En daar was onze royaltywatcher Wim Dehandschutter getuige van een intiem en hartverwarmend gebaar. Eén handeling tussen het paar zei zoveel meer dan duizend woorden.