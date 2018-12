“Ik heb gevochten maar ik ben niet sterk genoeg”

Vilvoorde -

“Ik ging die ochtend lopen en wou genieten van het moment. Maar meneer P. heeft toen beslist mijn leven en mijn toekomst te eindigen. Ik heb gevochten maar was niet sterk genoeg”. In de Brusselse correctionele rechtbank werd het vrijdag ijzig stil toen Nathalie H., (44) getuigde over hoe ze op 3 september 2016 tijdens het joggen in Vilvoorde op de grond werd geslagen, gefolterd en verkracht door Pascal P. (45). De moeder van twee grote kinderen, gaat nu door het leven met zware letsels en een levensbedreigend trauma waarvoor ze behandeld wordt.