Man onthult zijn nieuw gezicht nadat hij zichzelf in het hoofd had geschoten

De 26-jarige Cameron Underwood onderging op 5 januari 2018 een 25-uur lange operatie om een nieuw gezicht te krijgen. 2 jaar daarvoor schoot hij zichzelf in het gezicht toen hij zelfmoord probeerde te plegen. Dankzij chirurg Eduardo Rodriguez en gezicht donor William Fisher, kreeg Cameron opnieuw een gezicht, dat zijn leven terug naar normaal zal brengen.

Hij miste het grootste deel van zijn onderkaak, zijn neus, en leed ernstige schade aan zijn bovenkaakgebied en gehemelte.

Cameron, een lasser en machinist die leed aan een depressie, probeerde verschillende pogingen in conventionele reconstructiechirurgie voordat hij Dr. Eduardo Rodriguez op NYU Langone Health in Manhattan, New York, ontdekte. De moeder van Cameron, Beverly Bailey-Potter, zei: “Toen we lazen over wat Dr. Rodriguez voor zijn andere patiënten had gedaan, wisten we dat hij de enige persoon was aan wie we het leven van Cameron zouden vertrouwen.

Cameron zei dat het “adembenemend” was de eerste keer dat hij zijn nieuwe gezicht zag.

Rodriguez zei: “Voor ons allemaal is het echt opmerkelijk om hier een deel van te zijn en dit te laten gebeuren.