CAF neemt organisatie Africa Cup 2019 van Kameroen af na vertragingen: “Geen zorgen”

De Africa Cup 2019 zal niet in Kameroen plaatsvinden. Dat heeft de Afrikaanse voetbalfederatie CAF vrijdag beslist. De werken aan de infrastructuur in het centraal-Afrikaanse land liepen te veel vertraging op.

“We hebben beslist om Kameroen de organisatie uit handen te nemen”, verklaarde voorzitter Ahmad Ahmad na een tien uur durende vergadering in het Ghanese Accra. “Een nieuwe organisator zal voor het einde van het jaar aangeduid worden. Het biedproces wordt heropend. Geen zorgen, ik weet dat er geïnteresseerde landen zijn.” Marokko, dat recent naast de organisatie van het WK 2026 greep, en Zuid-Afrika zijn mogelijke kandidaten.

Het toernooi om de Afrikaanse titel zou van 15 juni tot 13 juli in Kameroen plaatsvinden. In september moest een inspectieteam echter vaststellen dat de werken een aanzienlijke vertraging opgelopen hadden. Dat het aantal deelnemende landen van 16 naar 24 uitgebreid werd, en dat na de toekenning van de organisatie, maakte het voor de Kameroense gastheren nog lastiger. Bovendien zijn er zorgen om de veiligheid in het land. De Engelstaligen protesteren er al maanden tegen wat ze de Franstalige onderdrukking noemen.