De meest controversiële high five van het moment: Poetin doet ‘broshake’ met Saudische kroonprins

Een opmerkelijk zicht op de G20-Top in Argentinië vrijdagnamiddag: twee controversiële leiders geven elkaar schaterlachend een high five vlak voor de neus van een bloedserieuze Donald Trump. De ontmoeting tussen de Saudische prins Mohammad bin Salman en de Russische president Vladimir Poetin verliep opvallend hartelijk. Al keken andere regeringsleiders heel wat ongeruster toe...

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires kwamen leiders van de allergrootste wereldeconomieën ter wereld samen om de koppen bij elkaar te steken in de G20-top. Veel schoon volk dus, maar ook enkele controversiële namen wisten de aandacht op hen te vestigen.

Kroonprins Mohammad Bin Salman hield zich allesbehalve onder de radar, ook al wordt hij ervan verdacht om de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel te hebben bevolen. Dat hij uitgerekend Poetin uitkiest om mee te schaterlachen is op dit moment een opmerkelijke keuze. De Russische president staat immers onder vuur na de zaak rond de vergiftigde ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Om nog maar te zwijgen van het hoogoplopend conflict tussen Rusland en Oekraïne.

En die andere controversiële staatsleider, Donald Trump? Die stond erbij en keek er naar - met een bijzonder afgemeten gezicht. Hij had immers op Twitter laten weten dat hij zijn gepland gesprek met Poetin zou afzeggen, omdat die weigerde om Oekraïense matrozen en hun vaartuigen vrij te geven na een Russische entering op zee. Met Bin Salman wou hij wel spreken, want hij houdt hem het hand boven het hoofd in de hoop de gesprekken rond olie positief te houden. Maar in een overleg met de Amerikaanse president had de Saudische kroonprins dan weer geen interesse.