Valt deze regering? Een schouwspel in vier acten, waarvan we ondertussen bijna het laatste bereikt hebben

Het klonk bijzonder stellig, de idee dat het waanzin zou zijn te veronderstellen dat de regering zou kunnen vallen over een VN-pact waar tot enkele weken geleden niemand van gehoord had. Het volledige citaat van politicoloog Carl Devos (UGent) deed er nog een paar schepjes bovenop: “De gedachte dat die partij, enkele maanden voor de regionale en Europese, Kamerverkiezingen uitlokt over een niet-bindende VN-verklaring, die ze door eigen onoplettendheid ‘twee jaar’ volslagen ongestoord liet, en zo de Zwartste Zondag in jaren organiseert, weegt minder dan licht.” Samengevat: N-VA mist een goede timing, een goede aanleiding, een goede uitleg en een goede uitkomst voor een echte ­regeringscrisis.

Tien dagen later durft niemand nog zijn hand in het vuur te steken voor deze regering. We zitten in act drie van het Grote Draaiboek der Vallende ­Regeringen. In act vier worden de lijken op scène geteld ...