14 jaar gewerkt aan een nieuwe Belgische appel om de Pink Lady een antwoord te bieden

Vanaf 2020 ligt er een nieuwe Belgische appel in de rekken. Onze fruitkwekers willen zo een antwoord ­bieden op het succes van de Pink Lady en andere buitenlandse appels. Want in tien jaar tijd is de consumptie van importappels in ons land verviervoudigd. Aan de Morgana – zo heet de nieuwe appel – is maar liefst veertien jaar gewerkt.