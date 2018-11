Trump begrijpt niks van vertaling via oortje… en gooit het dan maar op de grond: “Begreep je beter in je eigen taal”

Een bizar tafereel voorafgaand op de G20-top in Buenos Aires. Toen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Argentijnse collega Mauricio Macri vrijdag even de pers toespraken, bleek ‘The Donald’ wat problemen te hebben met zijn oortje. De vertaling van het Spaans bleek zo slecht hoorbaar dat hij besloot om het apparaatje dan maar op de grond te gooien. “Ik denk dat ik je beter begreep in je eigen taal dan met dit”, was zijn reactie, om nadien Macri te bedanken voor de warme ontvangst. “We zijn al lange tijd bevriend.”

Het was niet het enige moment dat bij sommigen de wenkbrauwen deed fronsen. Zo lieten Russisch president Vladimir Poetin en de Saudische prins Mohammad bin Salman zich betrappen op een high five. Allebei verre van onbesproken figuren, met de moord van journalist Jamal Khashoggi en de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het achterhoofd.