We hebben nog 296 liter regen nodig om van 2018 een normaal jaar te maken: “Onmogelijk dat we dit nog rechttrekken in december”

296 liter regen. Dat is de achterstand die we momenteel hebben op een normaal jaar. “Onmogelijk dat we dat nog in december rechttrekken”, zegt weerman David Dehenauw. “Het is bijna vier keer zoveel als wat er gemiddeld in die maand valt. 2018 gaat dus heel waarschijnlijk de geschiedenisboeken in als het jaar met het minste aantal regendagen ooit.” En dat is te merken aan ons grondwater. Acht op de tien meetpunten staan zeer laag, wat niet alleen historisch is, maar ook zorgwekkend.

De volgende dagen gaan de ­hemelsluizen open. Maar daarmee zal het regentekort voor dit jaar slechts een klein beetje afgevlakt worden. “Tot en met 31 december hebben we 297 liter nodig per vierkante meter om van 2018 nog een normaal jaar te maken”, zegt Dehenauw. Om u een idee te geven: met die hoeveelheid zou het water op uw terras 30 centimeter hoog staan. “Dat halen we nooit. In een gemiddelde maand december valt er 81 liter. En zelfs in de recordmaand van 2012 haalden we ‘maar’ 172,7 liter. De achterstand is gewoon te groot. Maar wat wil je, dit jaar hadden we in Ukkel amper 126 regendagen. Dat is niet alleen fors minder dan het jaargemiddelde van 199. Als het één dag niet regent in ­december, breken we zelfs het record van 1929. Toen viel er op 157 dagen regen in Brussel.”

Rivieren

Wie naar onze rivieren kijkt, ziet ook zelf dat het water iets lager staat dan normaal tijdens deze periode van het jaar. “Maar met een goeie regenbui en het spaarzaam werken met sluizen, houden we dat nog ietwat onder controle”, zegt Jan Dhaene van de Vlaamse Milieumaatschappij. Erger is het gesteld met wat zich onder de grond afspeelt. “Onze grondwaterpeilen staan historisch laag. 80 procent van de meetpunten geeft “zeer laag” aan. In dezelfde periode van ­vorig jaar was dat 40 procent. Het enige wat we kunnen hopen, is dat het een zeer natte winter wordt. De Vlaming zal dat niet graag horen, maar het is echt wel nodig.”

Compleet nieuwe situatie

Want anders beginnen we de zomer van 2019 met een serieuze achterstand, wat zijn gevolgen kan hebben voor de drinkwatervoorziening. “De helft van ons drinkwater komt van grond­water”, zegt Dhaene. “En de landbouw en industrie zijn er ook voor een groot deel afhankelijk van. In het verleden zijn we nog nooit met een serieuze achterstand aan de zomer begonnen, het zou een compleet nieuwe ­situatie zijn voor ons. Het is nog veel te ver vooruit om nu al scenario’s uit te tekenen, maar het is wel iets wat we zeker in de ­gaten moeten houden.”