Opnieuw geen Dendoncker bij Wolverhampton, dat verliest na wondermooi doelpunt van Cardiff

Cardiff en Wolverhampton openden vrijdag de veertiende speeldag in de Premier League. Bij de bezoekers alweer geen Leander Dendoncker in de selectie. De Wolves kwamen wel 0-1 voor via Matt Doherty maar Cardiff won uiteindelijk met 2-1. Aron Gunnarsson zette de bordjes gelijk en Junior Hoilett scoorde vervolgens een wondermooie goal.