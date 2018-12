Nog steeds geen akkoord met psychologen over terugbetaling

Mensen met beginnende psychologische problemen er sneller bovenop helpen. Dat wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vanaf begin volgend jaar. In de loop van januari start normaal een historische terugbetaling, die van een bezoek aan de psycholoog. Een dikke maand voordien zijn de psychologen zelf echter nog steeds niet te bereid mee te werken. “Voor 45 euro per sessie kunnen we mensen niet goed behandelen.”

Soms 50 euro, soms 60 euro, soms nog meer. Dat is wat u en ik vandaag betalen voor één bezoek van ongeveer een uur aan een psycholoog in zijn of haar privépraktijk. Voor veel mensen te veel geld, zeker aangezien vaak meerdere sessies nodig zijn. De nood aan psychologische hulp is nochtans groot: een op de drie volwassen Vlaamse vrouwen en een kwart van de mannen kampte recent met psychische problemen.

LEES OOK. Een blik in het hoofd van de Vlaamse psycholoog (+)

In mei kondigde minister De Block aan dat een sessie straks nog slechts elf euro zal kosten (en vier euro voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming). De psychologen krijgen 45 euro per keer, de overheid past dus respectievelijk 34 of 41 euro bij. Er is in totaal 22,5 miljoen euro uitgetrokken, genoeg om naar schatting per jaar 120.000 mensen te helpen. Goed nieuws, want door beginnende problemen snel op te sporen en te behandelen, kan je vermijden dat ze escaleren. Het geld gaat naar mensen tussen de 18 en 65 jaar met (kenmerken van) problemen zoals alcoholverslaving, depressie of angststoornis. Er is telkens een voorschrift nodig van de huisarts of psychiater, goed voor maximaal acht sessies per jaar..

De nieuwe terugbetaling moet in de loop van januari starten, maar nog steeds zijn de psychologen zelf niet bereid eraan mee te werken, zegt onder meer Koen Lowet, voorzitter van federatie BFP. “45 euro per sessie is simpelweg te weinig om de kosten van een praktijk te dekken”, klinkt het. Strikt genomen heeft De Block geen akkoord nodig met de federaties. “Maar er moeten wel voldoende individuele psychologen meewerken straks, en daar twijfelen we heel zwaar aan”, zegt Lowet. Hij heeft het over een light-versie van wat destijds is beloofd.

Verwarring bij patiënten

Ook de huisartsen noemen het uitgetrokken budget onvoldoende. Zij vrezen een pak patiënten die aan de voorwaarden voldoen, toch niet te kunnen doorverwijzen door plaatsgebrek. “In de praktijk zal men kiezen voor armere mensen”, zegt psycholoog Lowet. “Wellicht komt er dus alleen voor hen een uitbreiding van het aanbod. Dat is belangrijk, maar mevrouw De Block moet dringend ophouden met de mensen wijs te maken dat er een algemene terugbetaling komt van de psycholoog om de hoek. Daar is nu al veel verwarring over.”

LEES OOK. Waarom is de nieuwe terugbetaling zo hard nodig? En hoe gaat een psycholoog eigenlijk te werk? (+)

De Block zelf is vast van plan de terugbetaling in januari te laten starten. Met of zonder akkoord met de federaties. Een hogere vergoeding zou betekenen dat er minder mensen geholpen worden, laat de minister verstaan. Al geeft ze wel toe dat de komende jaren de overheid extra budget zal moeten vrijmaken om laagdrempelige psychologische zorg terug te betalen aan álle Belgen die daar nood aan hebben.