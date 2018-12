Brute pech voor Club Brugge: seizoensrevelatie Danjuma out tot na de winterstop (maar er is ook goed nieuws)

Club Brugge moet seizoensrevelatie Danjuma minstens missen tot na de winterstop. Gisteren raakte bekend dat de flankaanvaller (21) kampt met een breukje in de voet en dus een hele tijd moet herstellen. Danjuma scoorde dit seizoen al vijf keer en raakt wel fit voor de 16de finales van de Europa League in februari.

De vrees dat Club Brugge Danjuma minstens tot aan de winterstop kwijt zou zijn, leefde al langer. Nu werd dat slechte nieuws bevestigd. De vleugelspeler heeft een breukje opgelopen aan de voet, waardoor Danjuma in een brace tot aan zijn knie zit en met krukken moet lopen. Het gaat om een stressfactuur, meestal veroorzaakt door overbelasting of vermoeidheid.

Danjuma speelde zijn laatste minuten voor Club tegen Waasland-Beveren op 19 oktober, nu bijna anderhalve maand geleden. Hij liep aanvankelijk een enkelblessure op bij het Nederlandse nationaal elftal maar herviel dus. Even leek hij klaar voor een terugkeer toen hij in de selectie zat voor de verplaatsing naar Charleroi drie weken geleden maar de winger viel toen alsnog uit.

Fit voor hervatting competitie

Club laat Danjuma nog volledig herstellen en rekent opnieuw op hem na de winterstop. Zo zou de seizoensrevelatie met vijf goals in België en Europa zeker op tijd fit moeten zijn voor de 1/16de finales van de Europa League midden februari, maar ook voor de hervatting van de competitie op 20 januari tegen Charleroi. Dat is dan het ‘goede nieuws’.

Overigens zal Leko het zondag tegen Standard nog grotendeels met dezelfde kern moeten doen, want ook Diatta, Cools en Vlietinck zijn nog steeds out. Vossen was al langer out met een zware knieblessure. Wie mogelijk wél voor het eerst in de kern zit bij Club, is belofte Cyril Ngonge. Hij trainde deze week voor het eerst mee. Ngonge is een aanvaller die dit seizoen al vier keer kon scoren in de Youth League. Ook die andere belofte Fadiga traint nog steeds mee met de hoofdmacht.