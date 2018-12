Geen excuses in Bosnië, wel in Anderlecht maar boezemvriend verdedigt Ognjen Vranjes

Anderlecht neemt afstand van alle radicale ideeën van Ognjen Vranjes (29). RSCA veroordeelt zijn gedweep met hooligans en heeft ook vragen bij zijn “fascistische tattoo”, maar dat leidt niet tot zijn ontslag. Excuses en een boete volstaan. Zeker in de tattoo-zaak verdedigde Vranjes zich goed. “Wie mij wil begrijpen, moet weten waar ik vandaan kom en onze geschiedenis kennen.”

De Instagram-account van Vranjes is ondertussen afgesloten. Daarop kan de Bosniër de hooligans van zijn ex-club AEK Athene dus niet meer bewieroken. Maar zijn tattoo van Momcilo Dujic, de Servische oorlogsmisdadiger die tijdens Wereldoorlog II aan de kant stond van de fascist ­Benito Mussolini, kan Anderlecht niet uitgommen.

In een gesprek maakten Michael Verschueren en Luc Devroe Vranjes gisteren nog eens duidelijk dat hij de waarden van Anderlecht moet uitdragen: verdraagzaamheid, diversiteit, waardigheid… Behave as a champion. De speler bood daarop zijn excuses aan, vooral voor het aanmoedigen van supportersgeweld. “Wat ik deed, was onaanvaardbaar. Ik accepteer de boete en hoop dat onze fans mij blijven steunen.”

Of Vranjes in januari verkocht wordt, zal nog moeten blijken. Zo simpel is dat niet. Hij kostte vorige zomer meer dan 3 miljoen euro en hoe kan paars-wit dat geld recupereren? Als ze hem in Griekenland – waar elders? – willen slijten, kan dat alleen bij AEK, waar de hooligans hem op handen dragen. Bij ­andere Griekse clubs wordt hij uitgespuwd. Bovendien staat er in zijn contract dat Anderlecht een boete moet betalen als het hem nu verpatst aan een andere Griekse club dan AEK.

Hein Vanhaezebrouck probeerde het explosieve tattoo-dossier wel te ontmijnen. “Ik ken die Dujic niet die op zijn arm staat. Misschien is zo’n tatoeage inderdaad onaanvaardbaar, maar nu wordt Vranjes helemaal gefileerd. Die tattoo heeft hij al jaren (eigenlijk pas sinds deze zomer, nvdr.) en nu pas komt dat naar boven. Ik begrijp de commotie, maar gaan jullie al zijn tatoeages onderzoeken? Hij staat vol, hè.”

Vranjes minacht normaal de media, maar gisteren gaf de verdediger opeens toch een interview aan Srpskainfo, een nieuwsportaal uit zijn geboortestreek Republika Srpska. Dat is de Servische enclave in Bosnië waar Momcilo Dujic wel door meerdere mensen wordt vereerd.

“Ik heb het recht om met mijn lijf te doen wat ik wil”, aldus Vranjes. “Als mensen meer geïnteresseerd zijn in mijn tattoos dan in mijn voetbalkwaliteiten, dan is dat hun probleem. Zou die tatoeage zo belangrijk zijn als ik in derde klasse zou spelen in plaats van succesvol te zijn in het buitenland? Het is ook jaloezie.”

Vranjes weigert zich ook af te keren van Momcilo Dujic. “Voor mij en het merendeel van de Serviërs is hertog ­Dujic een held. Hij was een geestelijke die de moed toonde om op te staan tegen de bezetter toen mijn volk erg leed. Dat was zijn recht. Is het mijn schuld dat Bosnië-Herzegovina nu uit twee etnische groepen bestaat, drie religies kent en politiek erg ingewikkeld is? Wat is er mis met een nationalistische tattoo? Zelf veroordeel ik niemand die symbolen op zijn lichaam laat tatoeëren. Om mij te begrijpen, moet je weten waar ik vandaan kom en wat onze geschiedenis is.”

Opgegroeid in armoede

Daarom contacteerden we enkele van zijn beste vrienden in zijn geboortestad Banja Luka.

“Ogi kan voor niemand goed doen, hè”, legt boezemvriend Dejan Kostic uit. “Wij zijn Serviërs die in Bosnië leven. Als ze tegen elkaar voetballen, zijn wij voor de Serviërs. Daarom wordt Vranjes niet aanvaard bij de Bosnische nationale ploeg. Iedereen moet gewoon stoppen met politiek, geloof en voetbal te vermengen. Momcilo Dujic was voor ons een orthodoxe priester die de Serviërs verdedigde tijdens een genocide.”

Dat was tijdens WO II, maar Vranjes zelf maakte de Balkanoorlog in de ­jaren 90 mee en dat tekende hem ook. Banja Luka zat toen eens 40 dagen op rij zonder elektriciteit en nu nog is de armoede er groot.

“Ogi deed alles om aan die armoede te ontsnappen. School was niet ons ding, maar met zijn eerste voetbal-loon trakteerde hij ons op cola en chocolade en nu is hij natuurlijk rijk. Veel mensen maken hem dan ook zwart omdat ze jaloers zijn. Zijn familie bleef nochtans altijd nederig. Zo werkt zijn papa Zeljko zelfs nog als nachtwaker omdat hij niet afhankelijk wil zijn van zijn zoon. Het zijn gewoon traditionele mensen.”

Servische historicus: “Dom om je aan Dujic te linken”

Wie is Momcilo Dujic? Een complexe vraag, maar feit is dat de Servische priester na WO II veroordeeld werd voor samenwerking met de troepen van Mussolini en Hitler en voor oorlogsmisdaden, hij werd verantwoordelijk gesteld voor 1.500 doden. Cedomir Antic, een gereputeerde Servische historicus, kadert de feiten.

“Dujic en zijn Chetnik-beweging vormden een antwoord op de genocide van de fascistische Ustase op de Serviërs en Bosniërs in Kroatië. Daardoor gingen ze rebelleren. Ze hebben dus wraak genomen, maar Dujic’ doel was de Serviërs tegen erger te beschermen. Om het nog ingewikkelder te maken, stond hij ook tegenover de communisten, uiteindelijk moest hij vluchten. Maar ondanks de zogezegde collaboratie – de Chetniks hoopten op asiel in Italië – werd hij door de VS beschouwd als een bondgenoot. Zijn zoon werd er nog kapitein bij de US Navy. Maar eerlijk? Heel die periode was zo bloederig dat het gewoon dom is om je aan welke figuur dan ook te linken. Iemand als Dujic toejuichen, leidt nergens toe. Het probleem is dat in de Balkan iedereen er zijn eigen visie op heeft en die nog graag uit ook.”