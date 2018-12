Zondag loting voor EK waar bijna iedereen naartoe mag (en dat nu ook een achterpoortje heeft)

Zondagmiddag om 12 uur wordt in Dublin geloot voor de kwalificatiewedstrijden van het EK 2020. De Rode Duivels zijn reekshoofd, dus het zou al heel vreemd moeten lopen als ze zich niet plaatsen.

Sinds het EK in 2016 werd uitgebreid naar 24 landen – 55 nemen deel aan de voorrondes – zou het een regelrechte schande zijn als België zich niet zou plaatsen. Zeker aangezien het reekshoofd is.

Voor de nummer één op de FIFA-ranking worden de komende kwalificatiewedstrijden alweer veredelde oefenmatchen. Tenzij Roberto Martinez het geluk heeft dat hij Duitsland treft, het enige topland dat in de tweede pot zit. Het geluk, jawel, want duels met een Mannschaft op drift zullen tenminste meer beklijven zijn dan de voorbije Nations League met IJsland en Zwitserland. Eindelijk een topaffiche, eindelijk een duidelijkere graadmeter. Bovendien hoeft niemand te wanhopen: de eerste én de tweede van elke kwalificatiegroep mogen naar het EK, dat over heel Europa wordt gespeeld. Behalve in onze hoofdstad Brussel dan.

Hazard breekt zijn been

En wat als De Bruyne en Hazard hun benen breken, Kompany plots met pensioen gaat, Lukaku vergeet hoe hij een goal moet maken en Courtois tegen een paal aanloopt? Kortom, wat als de Duivels het presteren niet bij de eerste twee in hun groep te eindigen? Zelfs dan is er nog hoop, want dan is er nog steeds het vangnet van de Nations League. De groepswinnaars van elke Divisie – België zat in de hoogste, Divisie A – beslechten in maart 2020 ouderwetse barragewedstrijden. Tenzij ze zich al geplaatst hebben via de voorrondes, een quasi zekerheid. De vrijgekomen plaatsen worden dan toegewezen aan de hoogst gerangschikte landen in de Nations League. Daarin staat België vijfde, de eerste om een plekje op te eisen.

Kortom: zodra Portugal, Zwitserland, Engeland of Nederland zich in de voorronde plaatsen voor het EK, is België zeker van een barragematch. En als het zelfs dan niet lukt voor deze gulden generatie, dan kunnen we beter onder een steen kruipen en zachtjes beginnen te huilen.

De potten

POT 1

Zwitserland*

Portugal*

Nederland*

Engeland*

BELGIË

Frankrijk

Spanje

Italië

Kroatië

Polen

* De winnaars van groep A in de Nations League komen terecht in een groep met slechts vijf landen.

POT 2

Duitsland

IJsland

Bosnië

Oekraïne

Denemarken

Zweden,

Rusland

Oostenrijk

Wales

Tsjechië

POT 3

Slovakije

Turkije

Ierland

Noord-Ierland

Schotland

Noorwegen

Servië

Finland

Bulgarije

Israël

POT 4

Hongarije

Roemenië

Griekenland

Albanië

Montenegro

Cyprus

Estland

Slovenië

Litouwen

Georgië

POT 5

Macedonië

Kosovo

Wit-Rusland

Luxemburg

Armenië

Azerbeidzjan

Kazachstan

Moldavië

Gibraltar

Faroër

POT 6

Letland

Liechtenstein

Andorra

Malta

San Marino

Kwalificatiewedstrijden

21-26 maart, 7-8 & 10-11 juni, 5-10 september, 10-15 oktober, 14-19 november

Barrages: 26-31 maart 2020