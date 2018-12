Column Dijkshoorn: “Er is maar één goede oplossing voor Vranjes: ontslaan en je als Anderlecht diep schamen”

Ik verheug mij erg op de te verwachten interviews met de trainer, de clubarts en enkele spelers van Anderlecht over het gedrag van hun collega ­Ognjen Vranjes. Hij genoot dinsdagavond, vlak voor de wedstrijd AEK-Ajax, enorm van een in het Ajax-supportersvak gegooide vuurbal (‘Welcome in hell’) en enkele dagen later bleek hij een afbeelding van een nazi in zijn arm te hebben laten prikken. Dit ­gedrag is niet nieuw. In september werd hij in Griekenland veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden ­wegens het aanmoedigen van supportersgeweld op Instagram.