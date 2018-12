CLUBNIEUWS. Standard mist cruciale pion tegen Club Brugge, ultieme test voor Antwerp-speler

Lokeren en AA Gent openden vrijdag de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League. Zaterdag en zondag staan er dus nog zeven andere wedstrijden op het programma. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

LEES OOK. Kenners analyseren superweekend in Jupiler Pro League: “Nog eens zo defensief en ze lachen Club Brugge uit” (+)

ANTWERP. Laatste test voor Refaelov

Pas vandaag valt de beslissing over de inzetbaarheid van Lior Refaelov. De Israëlische middenvelder werd vorige week in Gent vervangen met een hamstringblessure. Hij trainde gisteren al mee met de groep, maar legt vandaag een ultieme test af om te kijken hoe groot de risico’s zijn om te spelen.

Amara Baby is buiten strijd tot het einde van het jaar, Jelle Van Damme is geschorst. (gegy)

CERCLE BRUGGE. Ook Delacourt is terug

Coach Laurent Guyot ­selecteerde 22 spelers. Mercier en Lusamba zijn geschorst. Vitinho is terug, maar voor het eerst in anderhalve maand zit ook Benjamin Delacourt na zijn blessure weer bij de wedstrijdkern. Ook Decostere, Hoggas en Vanhoutte werden weer opgevist. Alioui en Nguinda zijn out. Abud Omar lijkt helemaal uit de gratie gevallen en is er opnieuw niet bij (kv)

GENK. Haalt Heynen de ploeg?

Philippe Clement maakt pas zaterdag zijn selectie bekend. De kans is klein dat de coach van de Genkenaars nog iemand uit de lappenmand kan recupereren. Daarnaast is het uitkijken of een frisse Bryan Heynen de basiself haalt, al dan niet in een gewijzigde veldbezetting. (mg)

KV KORTRIJK. Hines-Ike niet inzetbaar

KV Kortrijk kan geen beroep doen op Hines-Ike voor de match tegen Moeskroen. De Amerikaan sukkelt met een knieblessure. Kagelmacher is wel weer inzetbaar, hij zal het hart van de defensie vormen met Kumordzi. Lepoint is ook out, net als Toualy. De aftrap van de match zal worden gegeven door Anthony Van Loo. KV Kortrijk rekent op zijn fans om Van Loo een welverdiend warm onthaal te geven. (gco)

KV OOSTENDE. Vanlerberghe out met buikspierblessure

Vanlerberghe moet forfait geven voor de verplaatsing naar Zulte Waregem. De middenvelder sukkelt met de buikspieren. Hij wordt in de basis waarschijnlijk vervangen door Nkaka, die terugkeert na een weekje schorsing. Ook Faes doet niet mee, want hij liep tegen Kortrijk zijn vijfde gele kaart op. Tomasevic, terug uit blessure, vervangt hem waarschijnlijk. Jonckheere en Ndenbe revalideren nog. (jve)

STANDARD. Mpoku haalt Brugge niet

In de topper van zondag kan Standard zo goed als zeker geen beroep doen op Paul-José Mpoku. De 26-jarige flankspeler viel in het Europa League-duel tegen Sevilla uit met een blessure net onder de ribben. Een domper voor de Rouches, want Mpoku was tegen Eupen nog goed voor twee doelpunten. Zaterdag valt het definitieve verdict, maar volgens de laatste berichten redt Mpoku het niet. Ook Cavanda (schouder) en Bokadi (knie) halen de match op Jan Breydel niet. (bfa)

STVV. Zonder diepe spits?

De geschorste Boli is de grote afwezige. Allicht kiest Brys ervoor om niemand in de punt te posteren en een extra middenvelder bij te zetten. Dat wordt dan Endo, want Sankhon zit niet in de kern. Mocht Brys zich alsnog bedenken, dan komt Buya aan de aftrap, want ook Gladon is niet geselecteerd. Ceballos is opnieuw van de partij, maar start niet in de elf. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Eupen komt te vroeg voor Dierckx

Trainer Adnan Custovic kan voor de belangrijke match op het veld van Eupen geen beroep doen op de geblesseerden Din Sula, Oscar Threlkeld en Lamine Ndao. Voor Tuur Dierckx de wedstrijd van zondag ook te vroeg. De 23-jarige flankaanvaller deed maandag bij de beloften tegen Antwerp nog matchritme op. Massop, Keita en Ampomah staan op één kaart van schorsing. (whb)

ZULTE WAREGEM. Sylla terug uit schorsing

Mamadou Sylla is opnieuw beschikbaar na zijn schorsing van twee weken. Wellicht start hij meteen weer op de rechterflank, waardoor Thomas Buffel weer op de bank zou zitten. Alleen Johan Bjordal is nog gekwetst. De centrale verdediger heeft nog altijd last van de knie. Bjordal doet al mee aan de passingsoefeningen en is dus bijna verlost van zijn blessure. (jcs)