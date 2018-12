Na Brexit-akkoord: opnieuw minister weg uit kabinet-May

Opnieuw stapt een minister op in Groot-Brittannië, als gevolg van het Brexit-akkoord van premier Theresa May. Minister van Wetenschappen Sam Gyimah kondigt zijn ontslag vrijdag aan in The Daily Telegraph. Het is al het zevende lid van het kabinet dat opstapt sinds May vorige maand een aantal afspraken vastlegde met de Europese Unie. Dat akkoord moet op 11 december wel nog de goedkeuring krijgen van het Britse parlement.

Gyimah zegt in de krant “het naïeve akkoord dat May met Brussel sloot, niet te kunnen steunen.” Volgens hem is het niet in het nationaal belang en komt Groot-Brittannië er slechter vanaf. “Het betekent een democratisch deficit en een verlies aan soevereiniteit dat het publiek nooit zal accepteren.”

Gyimah voerde eerder nog campagne voor het ‘Remain’-kamp.

Groot-Brittannië wilde na de Brexit in het Europese Galileo-programma (dat de satellietnavigatie regelt, nvdr.) blijven, waarin het al 1,4 miljard pond heeft geïnvesteerd. Maar dat blijkt om vertrouwelijke redenen niet mogelijk voor de EU. Volgens de BBC was dat voor de Britse Wetenschapsminister het bewijs dat Europa eerst aan zijn eigenbelang denkt.

Premier May bevestigde dat het Britse leger in de toekomst geen gebruik meer zal maken van de Galileo-satellietgegevens. Ze zei dat het UK gaat bekijken of het een eigen satellietprogramma op poten kan zetten.