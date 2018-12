Na Brussel zet Parijs zich opnieuw schrap voor betoging “gilets jaunes”

Na Brussel op vrijdag, is het zaterdag de beurt aan Parijs om het mogelijk rumoerige protest van de ‘gilets jaunes’ of ‘gele hesjes’ te ondergaan. Het is al de derde keer dat die massaal hun ongenoegen tonen in de Franse hoofdstad. Afgelopen weekend werden daarbij nog flink wat vernielingen aangericht.

Het is afwachten hoeveel mensen op de Champs-Elysees zullen opdagen. De voorbije dagen leek het er immers op dat de protestbeweging, die spontaan is ontstaan en dus geen echte organisatie telt, aan het afbrokkelen is. Op de eerste actiedag van de gele hesjes midden november daagden 282.000 betogers in Parijs op, vorige week waren het er 106.000. Ook de Franse regering volgt de opkomst met argusogen.

President Emmanuel Macron toonde eerder deze week begrip voor de woede van de gele hesjes en hun vraag om lagere brandstofkosten, maar concrete beloftes maakte hij amper. Het ongenoegen bij de man met de pet blijft smeulen.

Er wordt zaterdag op verschillende plaatsen in Frankrijk op straat gekomen, maar de meeste aandacht gaat naar de Champs-Elysees in Parijs. Vanaf 6 uur zullen daar nog enkel voetgangers toegelaten worden, die dan ook nog eens allemaal aan een identiteitscontrole zullen onderworpen worden.

Handelaars in de buurt houden hun winkel gesloten en beschermen de vitrines met houten platen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, vreest immers de komst van extremistische relschoppers. Bij de manifestatie vorige week moest de politie traangas inzetten en werden uiteindelijk meer dan honderd mensen opgepakt. Er zou voor meer dan een miljoen euro schade zijn aangericht.

De politie zet zaterdag in Parijs ongeveer 5.000 man in. Naast de gele hesjes is er ook nog een vakbonds- en studentenmanifestatie gepland.