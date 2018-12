Vrouw rijdt in op geparkeerde wagen en gaat over de kop

Gits / Hooglede -

Er is vrijdagavond rond 22 uur een zwaar ongeval gebeurd langs de Roeselarestraat in Hooglede. Een vrouw reed er met haar wagen in op een geparkeerde wagen. Haar voertuig belandde op zijn kop. De vrouw werd lichtgewond en een beetje in shock weggevoerd naar het ziekenhuis. Haar auto werd getakeld.