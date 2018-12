Oud-presidenten rouwen: “Amerika verliest een echte patriot”

Het overlijden van de voormalige president George H.W. Bush wordt op verslagenheid onthaald. In de reacties van zijn opvolgers wordt vooral herinnerd aan zijn verbindende rol bij het beëindigen van de Koude Oorlog.

LEES OOK. Voormalig Amerikaans president George H. W. Bush overlijdt acht maanden na echtgenote Barbara

Trump prijst Bush omdat die “generaties Amerikanen” heeft geïnspireerd en voor “de lat altijd hoger heeft gelegd”. “Zijn voorbeeld blijft voortleven, en zal ook in de toekomst Amerikanen aanzetten zich in te zetten voor een groter doel”.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 december 2018

De vorige president, Barack Obama, looft Bush als “een nederige dienaar” van de VS. Na het oplijsten van de verdiensten van de voormalige president concludeert hij dat we misschien niemand het werk van Bush kan evenaren, “maar hij zou willen dat we het allemaal proberen”.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) 1 december 2018

George W Bush, zoon van George WH en president van 2001 tot 2009, beperkt zich voorlopig via zijn woordvoerder tot het overlijdensbericht van de familie. Hij heeft het begrijpelijkerwijze over het persoonlijk verlies: “Hij was de beste vader die iemand zich kan voorstellen”.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h — Jim McGrath (@jgm41) 1 december 2018

Bill Clinton, die in 1992 de verkiezingen won van Bush, haalt goede herinneringen op aan de man die uiteindelijk zijn vriend werd. Bush zorgde er volgens hem voor dat de wereld na de koude oorlog meer vrede en vrijheid kende. Clinton wijst ook op zijn inzet voor het zoeken van middelen voor slachtoffers van de orkaan Katrina en de tsunami die Azië trof.

Hillary and I mourn the passing of President George H. W. Bush, and give thanks for his great long life of service, love and friendship. I am grateful for every minute I spent with him and will always hold our friendship as one of my life’s greatest gifts. https://t.co/1CYdrIeKmz — Bill Clinton (@BillClinton) 1 december 2018

Acteur en voormalig gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger stelt dat hij Bush als zijn “mentor” ziet. “Hij heeft me veel geleerd, maar vooral de kracht van een hoger doel dienen.”