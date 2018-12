In de topper tussen KV Mechelen en Beerschot Wilrijk in de Proximus League was er vrijdagavond flink wat controverse rond een scheidsrechterlijke beslissing. Meer bepaald door een schot van Igor De Camargo in minuut 54 dat duidelijk over de doellijn ging. Ref Wesley Alen en zijn assistenten hadden dat echter niet gezien, en zonder videoref - die in de Proximus League (nog) niet gebruikt wordt - bleef het 1-1.