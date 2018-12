Machinist vergat al 18 keer zijn conducteur

Dit jaar is al achttien keer een trein vertrokken waarbij de conducteur per ongeluk op het ­perron achterbleef. Dat blijkt uit cijfers van federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) die CD&V-parlementslid ­Veli Yüksel opvroeg. ­Vorig jaar gebeurde dat in totaal 24 keer.

Wanneer de trein vertrekt zonder conducteur of treinbegeleider, blijft dat niet zonder gevolgen. Vaak moet de trein in het volgende station blijven stilstaan tot de achter­gelaten conducteur ter plaatse geraakt of een ­andere conducteur is ­gevonden. “En dat zorgt ­geregeld voor forse vertragingen, tot soms zelfs treinen die worden af­geschaft”, aldus Yüksel.

Toen vorige week in Haaltert een trein zonder begeleider vertrok, veroorzaakte dat over het hele spoornetwerk maar liefst 1.027 minuten vertraging. De trein tussen Kortrijk en Brugge moest worden afgeschaft, vier andere treintrajecten werden gedeeltelijk afgeschaft.

Volgens Bellot beseft de NMBS dat soms slechte afspraken worden gemaakt tussen de trein­machinist en de conducteur, afhankelijk ook van het type trein en de uitrusting van het station waar ze stilstaan. Daardoor moet soms louter met handgebaren worden gecommuniceerd. “Er moet een betere, standaardprocedure komen, die tot minder misverstanden leidt tussen de machinist en de trein­bestuurder”, aldus Veli Yüksel. Volgens Bellot wordt daar op dit moment aan gewerkt.