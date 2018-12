Tweede Rode Duivel onderweg naar Barcelona? “Hij staat bovenaan de shortlist”

Met Thomas Vermaelen is er al enige jaren een Belg actief bij FC Barcelona, maar in januari zou daar héél misschien een tweede Rode Duivel kunnen bijkomen. Volgens de Britse krant The Mirror zouden de Blaugrana immers hard op zoek zijn naar een ervaren centrale verdediger om te huren. Daarbij zou hun oog op Vincent Kompany (Manchester City) gevallen zijn. Al worden er ook andere namen genoemd.

Volgens The Mirror is de naam van Kompany één van de meest prominente op de shortlist van Barcelona. Of Manchester City hun kapitein zomaar zal laten vertrekken, is natuurlijk een heel andere vraag. The Mirror zelf acht het alvast “bijna een zekerheid dat City een bod op Kompany zou afwijzen.” Branislav Ivanovic, ex-speler van Chelsea en momenteel actief bij Zenit Sint-Petersburg in Rusland, wordt daardoor als grootste kandidaat gezien.

Kompany (32) is intussen al tien jaar aan de slag bij Manchester City. Daarvoor was hij twee seizoen actief bij het Duitse HSV, dat hem in 2006 had overgenomen van Anderlecht. Daar genoot Kompany zijn jeugdopleiding en was hij in zijn eerste profjaren één van de grootste sterren van het elftal. Met Manchester City won Kompany de Premier League drie keer (2012, 2014 en 2018). In 2012 werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland.